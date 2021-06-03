Nilsu Berfin Aktaş'ın mayolu pozları olay oldu
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Nilsu Berfin Aktaş'ın mayolu pozları olay oldu

Nilsu Berfin Aktaş'ın mayolu pozları olay oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Genç ve başarılı oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinin bitmesiyle soluğu Antalya'da aldı. İddialı pozlar veren Aktaş'ın en büyük hayali belli oldu

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş, mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

Aktaş, en büyük hayalini açıkladı. Güzel oyuncu, "Çok hayalim var. Hayalperest bir insanım. İleride bir film yazmak, yönetmek ve o filmde rol almak istiyorum" dedi.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da doğan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Genç oyuncu 2018 yılında Geleceğin Starı yarışma programı ile dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk kariyerinde bazı markaların reklamlarında da rol aldı.

Nilsu Berfin Aktaş, "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde Gökçe karakterine hayat veriyor.

Nilsu Berfin Aktaş'ın mayolu pozları olay oldu
Nilsu Berfin Aktaş'ın mayolu pozları olay oldu

Kaynak: Snob Magazin

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