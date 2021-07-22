Nilgün Belgün: Uzay Heparı en genç flörtüm oldu
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Nilgün Belgün: Uzay Heparı en genç flörtüm oldu

Nilgün Belgün: Uzay Heparı en genç flörtüm oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu, beraber olduğu ilk genç erkeğin Uzay Heparı olduğunu itiraf etti: "Hayatımda ilk defa küçük biri bana aşık oldu.

Ünlü oyuncu, beraber olduğu ilk genç erkeğin Uzay Heparı olduğunu itiraf etti: "Hayatımda ilk defa küçük biri bana aşık oldu. O da Uzay Heparı'dır. 1987 yılında 36 yaşındaydım, Uzay da 20'lerinde. Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda ile sahne alıyorduk. Arkamızda da Uzay ile Levent Yüksel müzik yapıyordu. Orada Uzay, bana aşık oldu. Kızımla 'genç çocuk' diye tanıştırdım. İlk benden küçük flörtümdür. İlişkimiz 1.5 yıl sürdü. O zaman ünlü değildik. Geçenlerde alışveriş yaparken Uzay'ın annesi Eti ile karşılaştım. Büyükada'dan arkadaşım. Uzay'ın oğlu olduğunu çok sonra öğrendim."

Ayten Alpman'ın kahvesine tükürdüm

Nilgün Belgün, ikinci eşi İlhan Gencer'in annesi Ayten Alpman'ın kahvesine tükürdüğünü söyledi: "Her sabah köpeğiyle gelirdi. Beyaz halılarım köpek salyası olurdu. Artık dayanamadım, bir gün kahvesine tükürdüm. Yoksa nasıl alacaktım intikamımı."

Kaynak: Hürriyet

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