Nil Karaibrahimgil, muhteşem eğlenceli konseri Bostancı'yı çosturdu
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Nil Karaibrahimgil, muhteşem eğlenceli konseri Bostancı'yı çosturdu

İstanbul'un en önemli konser salonlarından biri olan Bostancı Gösteri Merkezi, Atlantis Yapım organizasyonuyla güçlü isimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

24.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:58
Nil Karaibrahimgil, muhteşem eğlenceli konseri Bostancı'yı çosturdu

Bostancı Gösteri Merkezi'nde 23 Şubat'ta sahne aldı.

Müzik dünyasının en renkli, en farklı, en ilham verici karakteri Nil Karaibrahimgil, 21 Şubat gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde birbirinden güçlü, sevilen şarkılarını sahnede kendisine eşlik eden grubuyla seslendirdi. Bostancı Gösteri Merkezi'ni dolduran 3000 kişi bütün şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahne enerjisi, hakimiyeti, seyircisi ile kurduğu diyalog ve güzelliği ile de göz kamaştıran Karaibrahimgil, ilk yarıda gümüş rengi, payetli, yırtmaçlı bir elbise giyerken ikinci bölümde siyah mini eteği, uzun kollu göğsü payetlerle kaplı beyaz gömleği ile çok şıktı.

Burası ve İyi Ki şarkıları ile konserine başlayan Nil Karaibrahimgil, Pırlanta, Kanatlarım Var Ruhumda, Ben Buraya Çıplak Geldim, XL, Akbaba, Bu Mudur, Kek, Rüzgar, Gitme, Peri gibi birçoğu hit olmuş şarkısını söylerken hem kendi eğlendi hem izlemeye gelen seyircisinin coşkusuna ortak oldu.

'Başkasına farklı gelse de , benim gibi kendi inandığınızdan , yolunuzdan vazgeçmeyin' diyen Karaibrahimgil, ilk yarıda sahneden inerekkonser alanında hayranlarının arasından geçerek onların ellerine dokunarak, çektikleri videolara konuk oldu.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde 28 Şubat'ta Kalben ve Melis Danışmend'in konuk olduğu Pinhani konseri ile eğlence devam ediyor.

Kaynak: Bültenler
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