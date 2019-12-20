Nil Karaibrahimgil: "Konser vermeyi çok özlemişim"

20.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:20

Enerjik sahne performansı ile en sevilen şarkılarını bu kez Zorlu Center misafirleri için seslendiren Nil Karaibrahimgil, yüksek alkışlar eşliğinde sahnede yerini aldı. Organize İşler'in film müziği 'Burası İstanbul' şarkısıyla hayranlarını selamlayan ünlü sanatçı, 'İyi ki'nin ardından 'Tek Taş' şarkısını sevenleriyle ile birlikte söyledi.

Sevilen şarkılarını ard arda söyleyen Nil Karaibrahimgil, sahnedeki enerjisi ve danslarıyla Zorlu Center misafirlerini büyüledi. Geçmişten günümüze dek uzanan ve dillerden düşmeyen şarkılarına yer veren Karaibrahimgil, gitarını eline alarak "Bugün evde bu şarkıyı prova ediyordum. Duvarda çocukluk resmim vardı ona bakarak söyledim. Siz de kendi çocuğunuza bakarak dinleyebilirsiniz. Sadece çocuklara değil herkesin kendine de söylemesi gereken bir şarkı" diyerek 'Benden sana' ya geçti. "Bu şarkıyı uzun zamandır söylemiyordum belki siz de duyduğunuza sevinirsiniz biraz tehdit içeriyor ama olsun" diyerek 'Gitme Yoksa' şarkısına yoğun alkış aldı.

"Aşık olamayanlar 2020'de inşallah aşık olurlar" temennisinde bulunan Nil Karaibrahimgil, 'Resmen Aşığım' şarkısını söyledi. 'Bütün Kızlar Toplandık' şarkısında kızlar ve erkeklere düet yaptıran Karaibrahimgil, "Konser vermeyi o kadar çok özledim ki beni çok mutlu ettiniz, çok teşekkür ederim" diyerek alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Kaynak: Bültenler