Son Dakika! Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var

Nijerya'nın en büyük şehirlerinden Lagos'ta bir ilkokulun da bulunduğu üç katlı bir bina çöktü.

Itafaji bölgesinde meydana gelen olayda enkaz altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100'den fazla insanın mahsur kaldığı belirtildi. Binanın üst katında bir ilkokul bulunuyor.

Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

2016 YILINDA 160 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Daha önce de 2016 yılında ülkenin güneyindeki Akwa Ibom eyaletinde, henüz yapım aşamasında olan bir kilisenin metal çatısının çökmesi sonucu en az 160 kişi yaşamını yitirmişti.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER:

Kaynak: DHA