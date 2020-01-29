Nijerya'da Lassa ateşi salgını için "acil durum" ilan edildi! Yılbaşından bu yana 41 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da geçen yıl 170, bu yılsa en az 41 kişinin hayatına mal olan Lassa ateşi salgını nedeniyle ''acil durum'' ilan edildi. Ülkede 19 eyalette 258 vaka tespit edilmesiyle sağlık kurumları alarma geçti.
Nijerya hükümeti, hayvanlardan insanlara geçen ve bu yıl en az 41 kişinin hayatına mal olan Lassa ateşi salgını nedeniyle ülkede ''acil durum'' ilan etti.
Ocak ayı başından beri ülkenin 19 eyaletinde 258 vaka tespit edildi. Yaklaşık yarım asır önce ortaya çıkan hastalık geçtiğimiz yıl 170 kişinin ölümüne neden olmuştu.
SALGINLA MÜCADELEDE YENİ ÇALIŞMALAR
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede salgının her gün artmasından dolayı "acil durum ilan edildiği" ve salgınla mücadelede yeni çalışmalara başlandığı belirtildi.
Öte yandan Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire de çeşitli sağlık kurumlarıyla iş birliğinde tespit edilen vakaların ardından bölgelere sağlık ekipmanlarının gönderildiğini söyledi.
FAREDEN BULAŞIYOR
Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.