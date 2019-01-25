Nihat Hatipoğlu'ndan Eleştirilere Yanıt: Hepinize Hakkımı Helal Edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atadı. Erdoğan'ın bu kararının ardından sosyal medyada Nihat Hatipoğlu'nun açıklamaları hatırlatılıp eleştiriler yöneltildi.

"HARAMA GİRMEYİN, YANLIŞ HABER PAYLAŞMAYIN"

Nihat Hatipoğlu, son olarak "Sosyal medya günahları" açıklamasıyla gündeme gelmiş, paylaşım ve beğenilerden ötürü herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyerek "Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz" demişti.

"HEPİNİZLE MAHŞERDE KARŞILAŞACAĞIM"

Sosyal medyadan gelen eleştirilere Twitter'dan yanıt veren Nihat Hatipoğlu, "Yıllardır aleyhime yazanlar, saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar. Hepinizle mahşerde karşılaşacağım. Merak etmeyin, hepinize hakkımı helal edeceğim. Peygamberimin, kin ve nefreti yasakladığını duyduğumdan bu yana O'nun huzurunda hak aramaktan vazgeçtim" ifadelerini kullandı.