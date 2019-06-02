Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusunun aslı ortaya çıktı
ATV'de yayınlanan sahur programında Nihat Hatipoğlu'na namaz sorusu soran Tıp öğrencisi sosyal medyaya damga vurmuştu. Ancak çok konuşulan sorunun geçen yılki programda sorulduğu ortaya çıktı.
ATV'de Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen sahur programında namaz sorusu iddiası sosyal medya üzerinde gündem oldu. Sosyal medya üzerinde yayılan fotoğrafın aslı ortaya çıktı.
"AMELİYATI BIRAKIP NAMAZ KILMAK SEVAP MI?"
Tıp Fakültesi öğrencisi tarafından Nihat Hatipoğlu 'na sahur programında sorulduğu belirtilen namaz sorusu sosyal medya üzerinde gündem oldu. Soruda Tıp öğrencisinin ameliyat yaparken namaz vakti girince ameliyatı bırakıp namaz kılmanın daha sevap olup olmadığını sordu.
GÖRÜNTÜNÜN ASLI ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medya üzerinde binlerce kişinin paylaşıp tepki gösterdiği sorunun aslı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Nihat Hatipoğlu programına katıldığı öğrenilen bu vatandaşın abdest ile ilgili normal bir soru sorduğu öğrenildi.
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Bu saçma salak iftiralardan ne medet umuyor bu insancıklar anlamıyorum! Bin sene düşünsem aklıma bu kötülük gelmez! Amaç nedir ? Bu kadar kötülüğü kalbinize nasıl sığdırabiliyorsunuz ? Ağır gelmiyor mu böyle yaşamak! Kızın sorduğu soruya bak adamın iftirasina bak pesss !!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sosyal medyaya çok itibar etmemek lazım. Kul hakkı çok yenilebiliyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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algıya gel algıya yalanlarla milleti nasılda kandırıyorlar ya bunlara inaanlar iyice arastirmadan kaynagini bilmeden kızın hakindaki karalamalar ben olsam.hakkimi helal etmemCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu adam hoca felan degil.tam bir şovcu islami basitlestiren bir adam.paraya para demiyorCevap Yaz Yayından Kaldır