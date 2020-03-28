Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı Türkücü Nihat Doğan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabe'nin tava açılması çağrısında bulundu. Nihat Doğan'ın söz konusu paylaşımı tepkiyle karşılanırken bir takipçisinin "Abi buyur sen git" şeklindeki yorumu dikkat çekti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 22 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan, mart ayının ilk günlerinde Kabe'deki tavaf ve sa'y alanlarının kapatılacağını, Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınacağını duyurmuştu.

"KABE TAVAFA AÇILSIN" ÇAĞRISI

Türkücü Nihat Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu duruma tepki gösterdi. Kabe'nin yeniden tavafa açılması çağrısında bulunan Doğan, "Ey efendiler, Kabe neden yalnız! Neden öksüz! Tavaf neden durur ve buna bir Müslüman neden ses çıkarmaz anlamış değilim. Koronavirüsü olmayan temiz 50-100 insan da mı bulamadılar tavaf yapacak? Yoksa virüsten ölümden korktuğumuz kadar Allah'tan mı korkmuyoruz?" ifadelerini kullandı.

NİHAT DOĞAN'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Nihat Doğan'ın yaptığı bu paylaşımına çok sayıda eleştirel yorum geldi. İşte onlardan bazıları:

- Abi buyur sen git.

- Canı konuşulmak istiyor, yoksa gayet net biliyor söylediğinin çok saçma olduğunu.

- Sadece gündem olmak için yapıyor. Buyur git Kabe'nin yanından çağrı yap, samimi olduğuna inanalım.