Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı

18.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:41
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı

Ünlü türkücü Nihat Doğan, HDP için açılan kapatma davası ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Doğan'ın paylaşımı Twitter'da tepki çekti.

Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararının dün Meclis'te okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.

PAYLAŞIMI TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

HDP için açılan kapatma davası ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir paylaşım da türkücü Nihat Doğan'dan geldi.

Nihat Doğan'ın HDP'nin kapatılmasına karşı çıktığı paylaşımına tepki yağdı
Nihat Doğan'ın HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşımına tepki yağdı
Nihat Doğan'ın HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşımına tepki yağdı

"ZULÜMLE ABAT OLUNMAZ"

Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aylardır haber kanallarında program adına kurulmuş Enginizasyon mahkemelerinde kürtlere yapılan itibar suikastine, Kürt vekillerin hapse atılmasına ve partilerinin kapatılması suretiyle siyasal alandaki temsil haklarının elinden alınmasına karşıyım. Efendiler! Zulümle abat olunmaz" açıklamasını yaptı.

Nihat Doğan'ın paylaşımına çoğu sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Haber Yorumları (37)
SERKAN: Kapatılmasını canı gönülden istiyorum yoksa bu işin biteceği yok.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MARAŞLI: Ülkem sizin gibi vatan hainleri asla bölemez. tek bayrak iki millettiz biz. . . . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BADDAL: Senin bu işlere aklın yetmez.Kendi işine bak Nihat efendi.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 37 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Türkan Şoray Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Erol Bulut Cenk Tosun Metin Oktay Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:16:45. #1.16#
title