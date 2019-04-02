Nihat Doğan'dan Takipçisine Sert Tepki: Yalancının Anasını Sevsinler mi?

31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Mansur Yavaş, Ankara'nın Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'un yeni Belediye başkanları oldu.Yerel seçimlerle ilgili sosyal medyada birçok espriler, videolar caps'ler dönerken ünlü türkücü Nihat Doğan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"KONSER VERMEM DEMİŞ"

DOKTOR JİVAGO isimli kullanıcının ''Nihat Doğan, İstanbul ve Ankara'da bi daha konser vermem demiş..!'' şeklinde attığı tweet sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ANASINI SEVSİNLER Mİ?"

Hakkındaki iddiaların yayılması ardından Nihat Doğan, DOKTOR JİVAGO isimli kullanıcının 'Nihat Doğan, İstanbul ve Ankara'da bi daha konser vermem demiş..!'' şeklinde attığı tweete ''Yalancının anasını sevsinler mi?'' şeklinde sert tepki gösterdi.