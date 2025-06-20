Nihal Candan öldü mü? Yoğun bakıma alınan Nihal Candan'ın sağlık durumu nasıl? - SON DAKİKA

Son günlerde sağlık durumu ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, hakkında yapılan açıklamalar üzerine dikkatleri üzerine topladı. Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medyada çeşitli iddialar hızla yayılırken, sevenleri ve takipçileri Nihal Candan'ın durumu hakkında net bilgi arayışına girdi. Peki, Nihal Candan öldü mü, sağlık durumu nasıl? İşte, fenomen ismin son durumu hakkında merak edilenler…

NİHAL CANDAN ÖLDÜ MÜ? - SON DAKİKA

Nihal Candan hakkında henüz resmi bir vefat açıklaması yapılmazken, sosyal medyada yayılan "öldü" iddialarının gerçeği yansıtmadığı netlik kazandı. Doktorların gözetiminde sürdürülen tedavi kapsamında, Candan'ın yaşam fonksiyonlarının desteklendiği ve kritik sürecin devam ettiği bildirildi.

Nihal Candan öldü mü

NİHAL CANDAN'A NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Magazin ve sosyal medya dünyasında sıkça adından söz ettiren Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Cezaevinde geçirdiği sürecin ardından anoreksiya nervoza teşhisi konulan Candan, tahliyesinden sonra ciddi bir tedavi sürecine alınmıştı. Ancak sağlık durumu giderek kötüleşen genç isimden gelen son bilgiler endişe yarattı.

Alınan son bilgilere göre, 29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi kısa süre içerisinde iki kez durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Candan, şu anda yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyor. Modacı Pınar Kerimoğlu'nun aktardığına göre, ilk 24 saat hayati önem taşıyor. Kerimoğlu, Nihal Candan'ın annesiyle kısa bir temas kurabildiğini ancak durumun hâlâ ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Yoğun bakıma alınan Nihal Candan'ın sağlık durumu nasıl

Kardeşi Bahar Candan ise yaptığı açıklamada, Nihal Candan'ın yaşadığı bu süreci "Ölümle burun buruna geldi" sözleriyle özetledi. Organ fonksiyonlarının zayıfladığı ve metabolizmasının ciddi anlamda çöktüğü ifade edilen Candan için yoğun bakım süreci titizlikle takip ediliyor.