Nihal Candan'ın "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sevgilisini küplere bindirdi
23.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:00
Konuk olduğu Haberler.com YouTube kanalında hakkında merak edilen soruları yanıtlayan ünlü fenomen Nihal Candan, sevgilisi tarafından kendisine yöneltilen "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sonrası aralarında kavga çıktığını belirtti.
Haberler.com YouTube kanalına konuk olan ünlü fenomen Nihal Candan, özel hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.