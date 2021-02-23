Nihal Candan'ın "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sevgilisini küplere bindirdi

Konuk olduğu Haberler.com YouTube kanalında hakkında merak edilen soruları yanıtlayan ünlü fenomen Nihal Candan, sevgilisi tarafından kendisine yöneltilen "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sonrası aralarında kavga çıktığını belirtti.