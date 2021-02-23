Nihal Candan'ın "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sevgilisini küplere bindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nihal Candan'ın "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sevgilisini küplere bindirdi

23.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:00

Konuk olduğu Haberler.com YouTube kanalında hakkında merak edilen soruları yanıtlayan ünlü fenomen Nihal Candan, sevgilisi tarafından kendisine yöneltilen "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sonrası aralarında kavga çıktığını belirtti.

Haberler.com YouTube kanalına konuk olan ünlü fenomen Nihal Candan, özel hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nihal Candan'ın 'En beğendiğin erkek kim?' sorusuna verdiği yanıt sevgilisini küplere bindirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Cuma Pendik Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nihal Candan'ın "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sevgilisini küplere bindirdi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 10:00:00. #1.16#
title