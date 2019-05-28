Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Niğde'nin Bor ilçesi Bayat köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada ölü sayısı 3'e yükselirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Edinilen bilgiye göre, Bayat köyü meydanında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mediha D., Fehim K., Adem K., Cumali K., Mehmet K. ile ismi belirlemeyen 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fehim K. de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrası çok sayıda jandarma ve polis sevk edilirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı. Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ inceleme yaptı.
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Dün diyarbakır bugün niğde yazık günah cahiller .cana kıymak ne kadar basitCevap Yaz Yayından Kaldır
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KONUŞARAK ANLAŞMAYI BİLMEYEN GERIZEKALILAR CAHİL OKSİJEN İSRAFI CANLILAR. MALESEF TOPLUMUMUZDA ÇOK VAR .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu Millet hangi eine inanarak insan öldürüyor Allah askina inanc varmi bu kann akitanlardaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Le havle vele kuvvete illi billeh. İbret Alalım inşallah...Şeytana oyuncak olmayalımCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Fe eyne tezhebûnCevap Yaz Yayından Kaldır