Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı

19.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:13

Niğde'de objektiflere yansıtan görüntü görenleri şaşırttı. Bir dağın eteklerindeki 'Miğferli asker' silüetini görenler cep telefonuyla bu anları ölümsüzleştirdi.

DAĞIN ETEKLERİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

İl Jandarma Komutanlığı yakınlarındaki bir dağın eteklerinde, sabah saatlerinde, güneşin etkisiyle ortaya çıkan miğferli asker silüeti, dikkat çekti. Yoldan geçenler, başında miğfer olan bir askeri andıran silüeti, cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Silüet, güneşin etkisini azaltmasıyla kayboldu.

Kaynak: DHA