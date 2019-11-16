Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilerek okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş Bektaş Gülnar, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Niğde'de arkadaşlarının haber alamadığı 61 yaşındaki Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi Bektaş Gülnar, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Bakanlıkça görevlendirilen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan (61) haber alamayan arkadaşları, otel görevlilerine bildirdi.
YATAKTA HAREKETSİZ BULUNDU
Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Gülnar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Videosu: Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu