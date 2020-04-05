Niğde'de koronavirüs salgınına karşı belediye binası önünde tütsü yakıldı Türkiye koronavirüsle mücadele konusunda her gün yeni bir önlem alırken, Niğde'nin Ulukışla ilçesinden gelen görüntü sosyal medyayı salladı. Belediye Başkanı Uğurlu, belediye binasının önünde üzerlik otundan yapılan tütsüyü yaktırıp, "Bu tütsü koronavirüsü Ulukışla'dan def edecek" dedi.

Niğde'nin Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, belediye binasının önünde 'üzerlik' denilen tütsü yaktırıp, "Bu tütsü koronavirüsü Ulukışla'dan def edecek" dedi.

Uğurlu, tütsünün başında yaptığı konuşmada, "Sevgili hemşerilerim koronavirüs belasından kurtulmak istiyorsak bizim Ulukışla Belediyesi olarak önerimiz, 'üzerlik' olarak bildiğimiz tütsünün herkesin evinde tütmesi. Bizim yöresel inançlarımıza göre bu 'üzerlik'in koronavirüsü def edeceğine inanıyoruz. Herkesi tütsü yakmaya davet ediyoruz" dedi.

Ulukışla Belediyesi, geçen yıl yapılan yerel seçimlerde taşıma seçmen iddialarıyla gündeme gelmişti.

ÜZERLİK OTU NEDİR?

Bölgede de yetişen üzerlik otunun kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılıyor. Dalları, kökleri ve tohumları mürekkep, boya ve dövme yapımında kullanılıyor.

İlaç yapımında da kullanılan üzerlik otunun içerdiği maddelerin merkezi sinir sistemine etki ettiği ve depresyona karşı etkili olduğu,. tohumların yanması ile ortaya çıkan dumanın bakteri, parazit ve küflerin gelişimini engellediğine inanılıyor. Üzerlik otunun tohumundan çay da yapılıyor.