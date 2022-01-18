Niğde'de doktora yumrukla saldırı iddiası - Haberler
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Niğde'de doktora yumrukla saldırı iddiası

Niğde'de doktora yumrukla saldırı iddiası
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

NİĞDE Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay, iddiaya göre randevusuz muayene olmak ve ilaç yazdırmak isteyen Suriye uyruklu M.F. tarafından darbedildi.

NİĞDE Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay, iddiaya göre randevusuz muayene olmak ve ilaç yazdırmak isteyen Suriye uyruklu M.F. tarafından darbedildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay bugün öğleden sonra Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu M.F. hastaneye gelerek, randevusu olmadığı halde muayene olup ilaç yazdırmak istedi. Poliklinikte görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay ise hastanın bu isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine M.F. doktora yumruk attı. Olay hastanenin güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son buldu. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.


Niğde'de doktora yumrukla saldırı iddiası

Niğde'de doktora yumrukla saldırı iddiası

Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri

Halil İbrahim Akçay, Ömer Halisdemir, Suriye, İlaç, Güncel, Haber

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