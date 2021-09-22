Nicole Richie, doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu - Haberler Magazin
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Nicole Richie, doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

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Dünyaca ünlü yıldız Nicole Richie, sevdikleriyle doğum gününü kutlarken talihsiz bir olay yaşadı. Pastasının üstündeki mumları üflemek için eğilen ünlü ismin saçları tutuştu. Kısa süreli paniğin ardından saçlarındaki alevi söndüren Richie, o anları Instagram hesabından da paylaştı.

2000'lerin ilk yarısında çılgın yaşamıyla gündemde olan Nicole Richie, önceki gün 40'ıncı yaşını kutladı. Ailesinin ve yakın dostlarının yalnız bırakmadığı Richie'nin hayatındaki bu önemli gün için, üzerinde çocukluk fotoğrafının yer aldığı güzel bir pasta ısmarlandı. Gece hava karardıktan sonra Richie'nin ailesi ve yakın dostları açık hava kutlamasında buluştu. Richie de pastanın üzerine yerleştirilmiş olan mumları üfleyerek söndürmeye başladı. İşte beklenmedik kaza da o sırada meydana geldi.

SAÇLARININ UÇ KISMI TUTUŞTU

Pastasının üstündeki mumları üflemek için eğilen Richie, açık bıraktığı saçlarının önce sağ, sonra da sol tarafının uç kısımları aniden tutuştu. Etrafındakilerin şaşkınlık dolu çığlıklarına Nicole Richie'nin çığlıkları da eklendi. Sonra Richie'nin saçlarındaki alevler kısa sürede söndürüldü. Ünlü isim o anlarını 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında da paylaştı. Ünlün ismin videosu kısa sürede 1,5 milyona yakın görüntülenmeye ulaştı.

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

Nicole Richie, doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu
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Haber: Nicole Richie, doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu - Haberler Magazin
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