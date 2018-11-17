Hollywood Yıldızı Nicole Kidman'dan Türkiye'ye Övgü: Müziğinizi ve Yemeğinizi Çok Sevdim

Hollywood yıldızı Nicole Kidman, konuk olduğu Kanal D Haber'de Barbaros Tapan'ın sorularını yanıtladı, Türkiye'deki kadınlara güzellik tüyoları verdi.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜLER DİZDİ

Nicole Kidman, Kanal D Haber'de, Barbaros Tapan'ın sorularına yanıt verirken, Türkiye'ye övgüler dizdi. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dillere destan olan Kidman, Türkiye'deki kadınlara güzellik sırlarını açıkladı.

''AKTÖR OLARAK BUNU OYNAMAK HEYECAN VERİCİ''

"Destroyer" filmindeki rolü hakkında açıklamalarda bulunan Nicole Kidman, fiziksel değişimin zorluğuna vurgu yaparken, "Bunun için hazır ve istekliydim, yapmak istedim. Ulaşmak istediğiniz hedefler vardır ve bu yapmak istediğim bir şeydi. Bir filmde daha genç ya da daha yaşlı birini oynadığınızda onun bütün hayatını görmek ve göstermek zorundasınız. Bir aktör olarak bunu oynamak çok heyecan vericiydi.'' dedi.

'Destroyer' filminden Nicole Kidman

''GÜZELLİK SIRRIM, GÜNEŞ KREMİ''

Türk kadınları adına güzellik sırlarının neler olduğunu soran Tapan'a güzel oyuncu, sırrının güneş losyonları olduğunu belirterek, "Her zaman güneş kremi kullanırım. Ve sevgi. Eğer aşıksanız, ve bu iyi bir aşksa, bu en iyi güzellik kaynağıdır" ifadelerine yer verdi.

' 'İSTANBUL'U GÖRMEK İSTİYORUM''

Türkiye'ye olan hayranlığını ise Kidman,"Türkiye'yi ziyaretimde bu kadar güzel bir ülke olduğuna inanamadım. Muhteşemdi. Müziğini ve yemeklerini çok sevdim. Sanırım insanlarınız sıcak ve eğlenceli. Yeniden gelmek istiyorum ve hiç görmediğim İstanbul'u görmek istiyorum" şeklinde konuştu.