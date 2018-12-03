Nezaket Okulu Öğrencilerine Diş Muayenesi

Nezaket Okulu öğrencileri hem sağlık eğitimi aldı hem de diş taramasından geçti.

Pursaklar Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan bu hizmetle çocuklara sağlık eğitiminin yanı sıra diş taraması da yapıldı. Klinik doktorları, sağlıklı diş konusunda hem çocukları hem de velileri bilgilendirdi. Sağlıklı beslenme ve gıdalar ile gelen tehlikelere dikkat çeken diş hekimleri, doğru diş fırçalama yöntemlerini de uygulamalı olarak anlattı. Diş sağlığı ile ilgili maketler üzerinden anlatım yaparak eğitim verdi. Uygulamadan memnun kalan veliler de Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e ve Nezaket Okulu idarecilerine teşekkür etti.

Diş sağlığı ve diş taraması hizmeti Nezaket Okulu'nun diğer şubelerinde de dönem dönem uygulanıyor. - ANKARA