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New York'taki Yangında 44 Köpek Hayatını Kayıp Etti

New York'taki Yangında 44 Köpek Hayatını Kayıp Etti
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ABD'nin New York eyaletinde bir barınakta çıkan yangında 44 köpek yaşamını yitirdi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, barınak yetkilileri acı kayıpları için teşekkürlerini iletti.

ABD'nin New York kentinde bir barınakta çıkan yangında 44 köpek öldü.

ABD'nin New York eyaletinin kuzeyinde bir barınakta çıkan yangında 44 köpeğin öldüğü açıklandı. İtfaiye'den yapılan açıklamada, yoldan geçen birinin ihbarı üzerine gittikleri barınakta yangın söndürme çalışmalarına rağmen köpeklerin öldüğü ifade edildi. Barınaktan yapılan açıklamada, "44 sevgili köpeğimizin trajik kaybının ardından yaşanan bu inanılmaz zorlu dönemde nezaketlerini, desteklerini ve taziyelerini paylaşan dünyanın dört bir yanından herkese içten teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Korkunç derecede üzgünüz" denildi. Yetkililer, yangının neden çıktığının henüz bilinmediğini fakat soruşturma kapsamında araştırıldığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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