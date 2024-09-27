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Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Bakanlar Toplantısı'na Katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katılarak önemli bir konuşma yaptı.

- Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de temaslarını sürdürüyor. Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katılarak, hitapta bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Bakanlar Toplantısı'na Katıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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