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Bomba iddia! Erden Timur, ABD'de gözaltına alındı

Bomba iddia! Erden Timur, ABD'de gözaltına alındı
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Galatasaray'ın eski yöneticisi ve NEF İnşaat şirketinin sahibi Erden Timur'un ABD'nin New York şehrinde gözaltına alındığı iddia edildi. FBI'ın rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına aldığı söylenen Timur'a New York Belediye Başkanı Eric Adams ile ilgili sorular sorulduğu ve bu sorgunun ardından serbest bırakıldığı öne sürüldü. Erden Timur ise daha sonra yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları yalanladı.

Avukat, iş insanı ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un, ABD'de gözaltına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

GÖZALTINA ALINMA NEDENİ RÜŞVET SORUŞTURMASI

Gazeteci İbrahim Haskaloğlu'nun haberine göre; NEF İnşaat sahibi Erden Timur, 2 gün önce New York'ta gözaltına alındı. Haberde gözaltına alınma nedeninin New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın rüşvet soruşturması olduğu belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

FBI tarafından sorgulanan ve Eric Adams ile ilgili sorular sorulan Timur'un sorgunun ardından serbest bırakıldığı da aktarıldı.

TİMUR, İDDİALARI YALANLADI

Sözcü'ye konuşanErden Timur ise hakkındaki iddiaları yalanladı. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Timur, "Fenerbahçe maçını izliyordum. Sosyal medyaya gözaltına alındığım ile ilgili haber düşmüş. Doğruluğu yok. NEF Filarmoni Orkestrası için New York'a geldik. Burada ABD'de iş yaptığımız için görevliler New York Belediye Başkanı Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığımızı sordu. Gözaltı gibi bir durum hiç olmadı" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Salim Can Özcan - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Sezgin Sezgin:

Yalanlayım derken olayı doğruluyor

1
0
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Yasar Unal:

Karanlık adam.

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