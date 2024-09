Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu Haftası'nda New York'ta Bir Dizi Temasta Bulundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurul toplantıları kapsamında bulunduğu New York'ta, çok sayıda yetkili ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen BM 79'uncu Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 21-25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ı New York'taki Türkevi'nde karşıladı. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılan Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen 'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk' programına ev sahipliği yaptı. Programa, Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu, Kosova Cumhurbaşkanı'nın eşi Prindon Sadriu, Mauritius Cumhurbaşkanı'nın eşi Sayukta Roopun, Fiji Cumhurbaşkanı'nın eşi Filomena Katonivere, Guatemala Cumhurbaşkanı'nın eşi Lucrecia Peinado, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı'nın eşi Mirela Becirovic, Yunanistan Başbakanı'nın Eşi Mareva Grabowski Mitsotakis, Arnavutluk Başbakanı'nın eşi Linda Rama ile Esvatini Başbakanı'nın eşi Philile Dlamini, bakanlar, milletvekilleri, genel yayın yönetmenleri ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir araya gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen 'Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni' ile 'Afrika Yemek Kültürü' kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti.

MALCOLM X'İN KIZINI KABUL ETTİ

New York'ta Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı kabul eden Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile Türkevi'nde bir araya geldi. New York'ta lider eşlerini buluşturan ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın UNGA Haftası sebebiyle New York'a gelen lider eşlerine verdiği özel öğle yemeğine katıldı. ABD'nin New York kentinde Kadın ve Demokrasi Vakfınca ziyarete açılan 'Hayatın İçinde Kadın' adlı fotoğraf alanını gezen Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiği ziyarette fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğiyle New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet' programında katılımcılara hitap etti. Konuşmasında, "Gönül Elçilerine yönelik küresel çağrıya ben de katılıyorum ve insanlığın geleceği olan çocuklarımızı korumak isteyen merhamet sahibi her ülkeyi koruyucu aileliği güçlendirmek üzere güç ve iş birliğine davet ediyorum" çağrısında bulunan Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından İstanbul'a döndü.