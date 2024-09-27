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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Antony Blinken ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Antony Blinken ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Amerikan mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Bakanlık hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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