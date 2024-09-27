Hakan Fidan, New York'ta İsveç Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, New York'ta İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile görüştü. - NEW YORK