Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İİT Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İİT Toplantısına Katıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katılarak önemli temaslarda bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de temaslarını sürdürüyor. Fidan, New York'ta İİT Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katılarak, katılımcılara seslendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Dış Politika Hakan Fidan Diplomasi New York Politika Dünya

Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28-29 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 72 yıl 110 günle tarihte en uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir? En uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir? Guniess Dünya Rekorlar'ına göre "yaşayan en uzun boylu kadın olan Safranbolulu Rumeysa Gelgi'nin boyu kaç santimetredir? "Leopar", Rocco ve Kareşleri" ve "Kızgın Güneş"in de bulunduğu doksandan fazla filmde rol almış Fransız oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Hezarfen Ahmet Çelebi nasıl öldü? Girişini dinlediğiniz "Ben Zeki Müren" adlı şarkıda Zeki Müren hangisini söylemez? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });