Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İİT Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katılarak önemli temaslarda bulundu.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de temaslarını sürdürüyor. Fidan, New York'ta İİT Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katılarak, katılımcılara seslendi.