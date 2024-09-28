Dışişleri Bakanı Fidan, Açık Denizlerde Biyoçeşitliliği Koruma Anlaşmasını İmzaladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımıyla ilgili uluslararası anlaşmaya imza attı.
- Dışişleri Bakanı Fidan, deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki anlaşmayı imzaladı
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Devletlerin, iç sular, karasuları, kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge gibi yargı yetkilerini kapsayan alanların dışında kalan açık deniz alanlarında deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki anlaşmaya imza attı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temaslarını sürdürüyor. Fidan Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Devletlerin, iç sular, karasuları, kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge gibi yargı yetkilerini kapsayan alanların dışında kalan açık deniz alanlarında deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki anlaşmayı imzaladı.