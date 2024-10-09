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ABD'de Lübnan rozeti takan, Müslüman baş antrenör görevinden alındı

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New York Jets'in baş antrenörü Robert Saleh'in görevden alınması tartışma yarattı. NFL'in ilk Müslüman antrenörü Saleh, kötü performans gerekçesiyle işten çıkarıldı. Lübnan rozeti taktıktan sonra görevden alınması, ırk ve din konularını gündeme getirdi. Amerika İslam İlişkileri Konseyi, Jets'in tutumunu sorgulayarak açıklama istedi. Bu olay, NFL'de çeşitlilik ve kapsayıcılık tartışmalarını alevlendirdi ve spor dünyasında hassas bir konu haline geldi.

New York Jets'in baş antrenörü Robert Saleh'in görevden alınması, Amerika İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) tepkisini çekti. NFL'in ilk Müslüman antrenörü olan Saleh, takımın kötü performansı nedeniyle Salı günü işinden çıkarıldı.

Olay, Saleh'in Pazar günü oynanan Vikings maçında Lübnan rozeti takmasının ardından gerçekleşti. Lübnan asıllı Amerikalı olan Saleh'in, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarına tepki olarak bu rozeti taktığı düşünülüyor.

Görevden alınma sürecinde yaşananlar tartışma konusu oldu. Bazı kaynaklara göre, Saleh güvenlik görevlileri eşliğinde takım binasından çıkarıldı. Bu durum, CAIR tarafından "olağandışı düşmanca" olarak nitelendirildi.

CAIR, yaptığı açıklamada Jets'in tutumunu sorguladı ve açıklama yapması çağrısında bulundu. Özellikle, takım sahibi Woody Johnson'ın eski bir Trump yönetimi yetkilisi olması ve daha önce ırkçı açıklamalarla suçlanması, endişeleri artırdı.

Jets sahibi Johnson, Saleh'in görevden alınmasının performansa dayalı bir karar olduğunu belirtti. Ancak, quarterback Aaron Rodgers'ın bu karardan habersiz olduğu ve şaşkınlık yaşadığı rapor edildi.

Saleh, 2021'de Jets'in baş antrenörü olduğunda, NFL'deki ilk Müslüman Amerikalı antrenör olarak tarihe geçmişti. Göreve geldiğinde, NFL'in farklı kültürleri bir araya getiren yapısından övgüyle bahsetmişti.

Bu olay, spor dünyasında ırk ve din konularının hassasiyetini bir kez daha gündeme getirdi. Jets yönetimi, Saleh'in görevden alınma süreciyle ilgili iddialara henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Spor camiası ve kamuoyu, olayın ayrıntıları ve gerçek nedenleri konusunda net bir açıklama bekliyor. Bu gelişme, NFL'de çeşitlilik ve kapsayıcılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ABD'de Lübnan rozeti takan, Müslüman baş antrenör görevinden alındı

ABD'de Lübnan rozeti takan, Müslüman baş antrenör görevinden alındı

ABD'de Lübnan rozeti takan, Müslüman baş antrenör görevinden alındı

ABD'de Lübnan rozeti takan, Müslüman baş antrenör görevinden alındı

ABD'de Lübnan rozeti takan, Müslüman baş antrenör görevinden alındı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Amerika Birleşik Devletleri İnsan Hakları New York Lübnan Dünya Spor

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