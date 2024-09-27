Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York temasları çerçevesinde Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de temaslarını sürdürüyor. Fidan, New York şehrinde Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile görüştü. - NEW YORK