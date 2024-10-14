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Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
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Küresel ekonomik krizin etkisiyle çok sayıda firma iflas bayrağını çekerken halkaya son eklenen isimse tekstil sektörünün önde gelen markalarından Granz Moda oldu. 2 prestijli mağazası bulunan, New York ve Roma gibi büyükşehirlere açılma planı yapan giyim devi konkordato ilan etti.

İstanbul'un önde gelen tekstil markalarından biri olan Granz Moda konkordato ilan ederek mali zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldı. Yurt içinde Fatih'te iki prestijli mağazası bulunan Granz, uluslararası pazarlara açılma hedefleri doğrultusunda New York ve Roma gibi büyük şehirlerde mağaza açmayı planlıyordu. Ancak, global ekonomik krizin etkileri, birçok yerel üreticiyi olduğu gibi Granz'ı da olumsuz etkiledi.

TEKSTİL DEVİNE KAYYIM ATANACAK

Granz Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, alacaklarına karşılık olarak İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirketin talebini kabul ederek konkordato ilanını onayladı. Bu süreç, Granz Moda'nın idaresine kayyım atanmasıyla devam edecek.

Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti

SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR YER EDİNMİŞTİ

Granz Moda, yıllardır kaliteli ve şık giyim koleksiyonlarıyla tanınan bir marka olarak sektörde önemli bir yer edinmişti. Özellikle yerel ve uluslararası müşterilerinin beğenisini kazanan tasarımları, markanın hızla büyümesine katkı sağladı. Ancak son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar, mali sıkıntılara yol açtı ve bu da şirketin büyüme planlarını etkiledi.

DÜNYAYA AÇILMAYI PLANLIYORDU

Şirketin, New York ve Roma'da mağaza açma hedefi, markanın global pazarda daha da güçlenme isteğini gösteriyordu. Ancak bu planların şimdi askıya alınması, tekstil sektöründe çalışanları ve müşterileri derinden üzüntüye boğdu. Granz Moda'nın karşılaştığı bu zorluklar, tekstil sektöründeki diğer firmalar için de bir uyarı niteliği taşıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

New York Türkiye Ekonomi Finans Roma Moda

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Yorumlar (8)

Salih Kandıralı:

Ne biçim dev bu. 50 kişimi çalışıyor yoksa?

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dehide:

İsmi bile yabancı nasıl Türkiyenin devi bu?

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Cumali Yılar:

Ne turkiye devi ne adını sanini duyan var beceriksizlik böyle birsey haber bulamayınca böyle boş şeyleri servis ediyorlar haklisiniz

20
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Birşey demedimki:

2 mağazası olan tekstil devi :-) Bizim burada 3 şubesi olan mefruşat devleri cooook:-)

17
1
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Perwer:

Algı yaratmak için çarpıcı manşetler atıyorsunuz, ama bizler artık bunları yemiyoruz. İsmi cismi duyulmamış dükkanlar için dev şirket algısı yapmayı bırakın artık.

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FONCUSAVAR:

Ne devi ilk kez duydum

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Cemalettin Şükrü Eren:

valla kusura bakmasın bazıları.önceden iş yapamamaktyan kapanan yerler şimdi birçoğu işçi bulamamaktan kapanıyo.işveren işçiyi yalmararak çalıştırır hale gelidi.milletin elinde telefon.sosyal medya çılgınlığı.çalışana işte çok.eleman yok .eee bu rahatlığın birde sonu var.inşallah öyle olmazda çarklar bir durursa ozaman millet görecek.8 aylık çalışan 4. kez zam aldı yanımda.önceden işçi haklıydı.ama valla şimdi malisef.işe keyf olsun diye gidenlerle öjbelerle doldu

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gunay yanug:

Granz Moda da kimmiş . . bu haberlerle ülkeyi kaosa sokmaya çalışıyorsunuz

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