Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi ve temaslarına devam ediyor.
- Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, New York şehrinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme gerçekleştirdi.