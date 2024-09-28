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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta çeşitli uluslararası toplantılara katıldıktan sonra Hırvatistan, İsveç ve Irak Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslami İşbirliği teşkilatı, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıktan sonra Irak, İsveç ve Hırvatistan Dışişleri Bakanlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın  New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı ve Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını bildirdi.

Bakanlık, Hakan Fidan'ın Türkevi'nde Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile gürüştüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Hırvatistan Hakan Fidan New York İsveç Irak

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