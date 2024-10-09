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THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı

THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı
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THY kaptanı İlçehin Pehlivan, Seattle-İstanbul seferini yaptığı sırasında baygınlık geçirdi. Deneyimli pilot tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. THY uçağını New York Havalimanı'na ikinci pilot indirdi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK204 sefer sayılı Seatle - İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot'u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir.

THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!

"2024 YILINDAKİ PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİNDE HERHANGİ BİR SORUN TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

"2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları'nda görev yapan İlçehin Pehlivan, 59 yaşındaydı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir. Uçağımız New York'a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır. Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz" paylaşımında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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