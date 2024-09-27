Hakan Fidan, Gazze Temas Grubu Toplantısına Katıldı

ABD'NİN New York kentinde temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi ve I·slam I·şbirliği Teşkilatı (İİT) Gazze Temas Grubu'nun Avrupa Birliği ve Norvec¸ ile is¸birligˆi halinde du¨zenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, ayrıca Mısır Dıs¸is¸leri Bakanı Badr Abdelatty ve Hollanda Dıs¸is¸leri Bakanı Caspar Veldkamp ile de bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya