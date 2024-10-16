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Milyonlarca dolarlık vurgun yapan kripto para dolandırıcısının cezası açıklandı

Milyonlarca dolarlık vurgun yapan kripto para dolandırıcısının cezası açıklandı
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Kripto para dolandırıcısı Juan Tacuri, yatırımcılardan topladığı milyonları lüks yaşamı için harcadıktan sonra 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından alınan bu karar, sektördeki suistimallere karşı ciddi bir uyarı niteliğinde.

ABD'de bir federal mahkeme, yatırımcıları milyonlarca dolar dolandıran kripto para organizatörü Juan Tacuri'yi 20 yıl hapse mahkûm etti. Tacuri, lüks harcamalar için kullanılan fonları toplamakla suçlandı.

Forcount Saadet Zinciri Olayında Adalet Tecelli Etti

New York'ta görülen davada, kripto para piyasasını sarsan bir dolandırıcılık vakası sonuçlandı. 46 yaşındaki Juan Tacuri, "Forcount" isimli sahte yatırım şemasıyla yatırımcıları kandırmaktan suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen davada Yargıç Analisa Torres, Tacuri'nin cezasına ek olarak 3 milyon dolar nakit para ve Florida'daki bir mülkünden feragat etmesine hükmetti.

Savcılık makamı, Tacuri'nin "Forcount" aracılığıyla yatırımcılara gerçek dışı vaatlerde bulunduğunu ortaya koydu. Sözde kripto para ticareti ve madencilik faaliyetleriyle "garantili günlük getiri" vadeden Tacuri'nin, aslında toplanan fonları kişisel lüks harcamalarında kullandığı ve diğer mağdurlara ödeme yapmak için kullandığı belirlendi.

Haziran ayında elektronik dolandırıcılığı suçundan mahkûm edilen Tacuri'nin davası, kripto para sektöründeki yasal düzenlemelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Konu hakkında açıklama yapan ABD Savcılığı yetkilileri, benzer dolandırıcılık vakalarına karşı mücadeleleri sürdürdüklerini ve bu tür şemaları "kripto para saadet zinciri" olarak nitelendirdiklerini belirtti.

Yargıç Torres'in aynı zamanda Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki önemli bir davayı da yönettiği biliniyor. Bu durum, kripto para dünyasındaki yasal süreçlerin giderek daha fazla önem kazandığını gösteriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para New York Mahkeme

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