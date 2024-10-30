Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

New York'taki Türkevi'nde Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona BM Genel Sekreter Yardımcıları, daimi temsilciler, diplomatlar ve Türk-Amerikan toplumundan davetliler katıldı.

Resepsiyon İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yurt dışı misyonlarına gönderdiği video mesajının gösterimiyle başladı.

Büyükelçi Yıldız, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in, Türk halkı için sayıda çok anlamı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet herkesi kapsayan ulusal kimlik ve güçlü bir tarih, coğrafya ve kültüre dayalı özgüveni temsil eder. Tam bağımsızlık özgürlük, ulusal egemenlik, insan hakları, eşitlik ve kadınların güçlendirilmesi anlamlarını taşır. Kendi kendine yetme, ekonomik, sosyal ve endüstriyel gelişim demektir. Cumhuriyet aynı zamanda eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerine erişimdir. Son olarak da Cumhuriyet, hukukun üstünlüğü, iyi yönetişim, akılcılık ve sürdürebilir kalkınmayı önceleyen bölünmez, demokratik, laik ve barışçıl devlet demektir."

Yıldız, benzersiz acılara neden olan ihtilaflar karşısında sessiz kalmanın kabul edilemez olduğunu belirterek "Barış ve diplomasi tüm zorluklara rağmen önceliklendirilmelidir." dedi.

Türkiye'nin artan küresel erişimiyle sınamalarla mücadele konusunda aktif ve yapıcı angajmanını sürdüreceğinin altını çizen Yıldız, bunu insanlığın menfaati için uluslararası toplumun tüm üyeleriyle işbirliği, dayanışma ve karşılıklı saygıyla yürütmek istediklerini ifade etti.