Dışişleri Bakanı Fidan'dan Diplomasi Trafiği: Etiyopya ve Somali İle Görüşmeler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanları ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki gerilimin çözüm yollarını ele aldı. Görüşmelerde, Ankara Süreci temelinde dengeli ve karşılıklı fayda sağlayacak çözümler üzerinde duruldu.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'yi New York'ta Türkevi'nde ağırladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, New York şehrindeki Türkevi'nde Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından görüşmeye istinaden, "İki ülke arasındaki gerilime Ankara Süreci temelinde dengeli, uygulanabilir ve karşılıklı fayda sağlayacak çözüm arayışımız devam ediyor" paylaşımında bulunuldu.