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Niagara Şelalesi'nde Trajik İntihar Olayı

Niagara Şelalesi'nde Trajik İntihar Olayı
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ABD'nin Niagara Şelalesi'nde bir anne, 9 yaşındaki kızı ve 5 aylık oğlu ile birlikte intihar etti. Olay, annenin kasıtlı bir şekilde korkuluklardan atlaması sonucu gerçekleşti.

ABD'de bir anne, iki çocuğuyla birlikte Niagara Şelalesi'ne atlayarak intihar etti.

ABD ile Kanada sınırı arasında yer alan dünyaca ünlü Niagara Şelalesi'nde bir anne, iki çocuğuyla birlikte intihar etti. New York Eyalet Polisi, anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirterek, annenin 33 yaşında, çocukların ise 9 yaşında ve 5 aylık olduğunu aktardı.

Polis, annenin çocuklarıyla birlikte yerel saatle 21.00'da Niagara Şelalesi'nde yer alan Luna Adası'ndaki korkuluğun üzerinden kasıtlı olarak şelaleye atladığını belirterek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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