Bakan Fidan, Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

79. BM Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Fidan, toplantıda Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.