Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta İİT Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de temaslarını sürdürüyor. Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katılarak, hitapta bulundu. - NEW YORK