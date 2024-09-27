Hakan Fidan, New York'ta Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanları ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İki ülke arasındaki gerilime Ankara Süreci temelinde dengeli, uygulanabilir ve karşılıklı fayda sağlayacak çözüm arayışımız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'yi New York'ta Türkevi'nde ağırladı. İki ülke arasındaki gerilime Ankara Süreci temelinde dengeli, uygulanabilir ve karşılıklı fayda sağlayacak çözüm arayışımız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.