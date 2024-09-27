Tornado Cash geliştiricisi için geri sayım başladı

Kripto para dünyasında gizlilik ve yasal sorumluluk arasındaki ince çizgi, ABD mahkemelerinde test ediliyor. Tornado Cash kurucu ortağı Roman Storm'un davası, bu tartışmanın merkezinde yer alıyor. Federal hakim Katherine Polk Failla'nın kararıyla Storm'un yargılanmasına hükmedildi. Bu gelişme, Blockchain teknolojisinin yasal statüsü ve yazılım geliştiricilerinin sorumluluğu konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

ABD Mahkemesi Tornado Cash Davasında Son Noktayı Koydu

New York Güney Bölgesi Mahkemesi Hakimi Katherine Polk Failla, 26 Eylül'de gerçekleşen telefon görüşmesinde Roman Storm'un dava düşürme talebini kabul etmedi. DeFi Education Fund'ın Baş Hukuk Yetkilisi Amanda Tuminelli'nin aktardığı bilgilere göre bu karar kripto dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında federal savcılar tarafından hazırlanan iddianamede, Storm'un Tornado Cash aracılığıyla 1 milyar doların üzerinde suç gelirinin aklanmasına "bilerek yardımcı olduğu" öne sürülmüştü. Storm ve diğer kurucu ortak Roman Semenov'a yöneltilen suçlamalar arasında kara para aklama suçuna iştirak ve Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası'nı ihlal etme suçuna iştirak bulunuyor. Bu suçlamalar, 20'şer yıla kadar hapis cezası içeriyor.

Hakim Failla, kodun "işlevsel kapasitesinin" Anayasa'nın Birinci Değişikliği'nde tanımlanan ifade özgürlüğü kapsamına girmediğini belirtti. Ayrıca federal hükümetin kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma ile mücadele çabalarının ifade özgürlüğünün bastırılmasıyla "tamamen ilgisiz" olduğunu da sözlerine ekledi.

Kripto para işlemlerinde gizlilik sağlamayı amaçlayan Tornado Cash, fonların kaynağını ve varış noktasını gizleyerek çalışıyor. Platform, Kuzey Kore destekli siber saldırı grubu Lazarus tarafından da kullanıldığı iddia ediliyor.

Variant Fund'ın Baş Hukuk Yetkilisi Jake Chervinsky, kararı sert bir dille eleştirdi. Chervinsky "Hakim Failla'nın iddianamenin reddedilmesi talebini reddetme kararı, dünyanın her yerindeki yazılım geliştiricilerinin özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Bu, hukuk tarihine bir adalet trajedisi olarak geçecektir." dedi.

Bu dava, Blockchain teknolojisi ve kripto para sektörünün geleceği açısından kritik öneme sahip. Yazılım geliştiricilerinin yasal sorumluluğu, dijital gizlilik ve finansal şeffaflık arasındaki denge ve Blockchain teknolojisinin yasal statüsü gibi konular bu dava ile yeniden şekillenebilir.

Roman Storm'un davası 2 Aralık'ta New York'ta başlayacak ve yaklaşık iki hafta sürmesi bekleniyor. Kripto para dünyası, bu davanın sonucunu yakından takip edecek. Diğer yandan Rusya vatandaşı olan Semenov'un ise halen yakalanamadığı belirtiliyor.