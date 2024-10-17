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New York Liberty, WNBA Finalinde Heyecan Dolu Maçı Kazandı

New York Liberty, WNBA Finalinde Heyecan Dolu Maçı Kazandı
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WNBA Finalleri'nde New York Liberty, Minnesota Lynx ile oynadığı kritik 3. maçı 80-77 kazanarak seride 2-1 öne geçti. Maçın son saniyesinde Sabrina Ionescu'nun attığı üç sayılık basket galibiyeti getirdi. Liberty, seriyi kazanması durumunda şampiyonluğu elde edecek.

WNBA'de Liberty Şampiyonluk için sahada

Gürsoy OLCA / İSTANBUL, - AMERİKAN Kadınlar Ulusal Basketbol Ligi (WNBA) Finalleri'nde Minnesota Lynx ve New York Liberty serinin dönüm noktası olabilecek maç için dün Minneapolis'te karşı karşıya geldi. Final serisinin 3'üncü maçının son saniyesine kadar 77-77 beraber devam eden maçta Sabrina Ionescu'nun bitime 1 saniye kala üç sayıllık çizgisi gerisinden attığı üç sayılık basket Liberty'e maçı kazandırdı (80-77). New York'un 15 sayı geriden gelip kazandığı maç ile Liberty seride, 2-1 öne geçti.

Seride 2-1'lik üstünlüğü ele geçiren Liberty, 18 Ekim Cuma günü TSİ 20: 00'de oynanacak 4. maçı kazanırsa şampiyonluğu garantileyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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