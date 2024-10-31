Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

FTX davasında yeni gelişme

FTX davasında yeni gelişme
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FTX'in eski mühendislik direktörü Nishad Singh, kripto para borsasının çöküşüyle ilgili soruşturmada yetkililerle iş birliği yaptı. New York mahkemesi, altı suç isnadını kabul eden Singh'e hapis cezası vermedi. Mahkeme, Singh'in üç yıl denetimli serbestlik ile serbest kalmasına karar verdi.

11 milyar dolarlık FTX skandalında kritik bir gelişme yaşandı. Eski patronu Sam Bankman-Fried'e karşı tanıklık eden Singh'in "diğer sanıklardan daha sınırlı" olan rolü, mahkemenin kararında etkili oldu. Singh'in iflas sürecindeki iş birliği, alacaklıların yüzde 98'inin alacaklarının yüzde 118'ini geri almasını sağlayan plana katkı sağladı.

FTX Davasında Önemli Tanık Serbest Kaldı

FTX'in mevcut CEO'su John Ray III, Singh'in soruşturma sürecinde önemli katkılar sunduğunu belirtti. Ray, mahkemeye sunduğu mektupta Singh'in Chapter 11 davaları öncesindeki üst düzey pozisyonu ve sistemler hakkındaki kapsamlı bilgisinin, alacaklılar için maksimum geri kazanım sağlayacağını vurguladı.

Singh, Ekim 2023'te Bankman-Fried'in davasında tanıklık yaptı. Bahamalar'daki çatı katı anılarını ve Alameda Research'ün 13 milyar dolarlık borcu hakkındaki detayları paylaştı. Singh'in "şoke oldum ve dehşete düştüm" sözleri, FTX'teki durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Mahkeme kararı, kripto para dünyasında önemli bir emsal oluşturdu. FTX'in diğer yöneticilerinden Alameda'nın eski eş CEO'su Caroline Ellison iki yıl hapis cezası alırken, FTX Digital Markets'in eski eş CEO'su Ryan Salame yedi buçuk yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Bahamalar New York Mahkeme

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

 Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş

Kayyum kararı öncesi Valilik'ten dikkat çeken hamle

 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi

Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 31 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Seray Sever kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever biyografisi! Leyla son bölüm izle! Leyla dizisi 7. bölümde neler oldu, Leyla son bölüm özeti! Esenyurt Belediyesi'ne kim atandı? Esenyurt Belediyesi'ne neden kayyum atandı? ATV CANLI YAYIN İZLE 31 EKİM! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu, ATV frekans bilgileri... CAN AKSOY KİMDİR, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy nerelerde görev yaptı? HAC KURA ÇEKİMİ 2025 | Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında? Esenyurt Belediye Başkanı neden tutuklandı, suçu ne? 31 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 31 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Oğuzhan Bingöl kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kaç yaşında ve nereli? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ 20 BİN | Sözleşmeli Öğretmen atama tercih başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.