Erden Timur gözaltı iddialarını yalanladı: Cuma günü İstanbul'da olacağız, problem yok

ABD'de havaalanında, New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili yürütülen soruşturmasıyla ilgili FBI tarafından gözaltına alındığı öne sürülen Erden Timur canlı yayında yaptığı açıklamada, "Gözaltı gibi yalan bilgiler ortaya atılmış. Amerika'ya eşimle beraber konser için geldik. Havaalanında polislerle 20-25 dakika görüşmemiz oldu. Cuma günü İstanbul'da olacağız, herhangi bir problem yok." ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR'UN GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Avukat, iş insanı ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un, 2 gün önce ABD'nin New York şehrine gelişinde havaalanında gözaltına alındığı iddia edildi. Timur'un FBI tarafından New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili yürütülen rüşvet soruşturmasıyla ilgili sorguya çekildiği öne sürüldü.

"PROBLEM YOK, CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DAYIZ"

İddiaların ardından Erden Timur'dan açıklama geldi. Habertürk yayınına katılan Timur, gözaltına alınmadığını, FBI'ın Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığını sorduğunu söyledi. Timur, "Gözaltı gibi yalan bilgiler ortaya atılmış. Amerika'ya eşimle beraber konser için geldik. Havaalanında polislerle 20-25 dakika görüşmemiz oldu. Cuma günü İstanbul'da olacağız, herhangi bir problem yok. 15 Yıldır iş yapıyorum, ülkemde bile hiçbir imar artışım yok." dedi.