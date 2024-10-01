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Tuzla'da Biyoteknoloji Vadisi Projesi Tanıtıldı

Tuzla'da Biyoteknoloji Vadisi Projesi Tanıtıldı
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BİYOTEKNOLOJİ İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak Biyoteknoloji Vadisi için New York'ta yapılan toplantıda, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki yenilikçi ve stratejik yatırımları ele alındı. Projeye destek verildiği belirtildi.

BİYOTEKNOLOJİ İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayiciler Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Tuzla'da 2,7 milyon metrekare alana kurulacak Biyoteknoloji Vadisi'nin tanıtımına yönelik New York Türkevi'nde bir toplantı gerçekleştirdi. 'Biyoteknoloji Vadisi Gündemi: Stratejik ve Yenilikçi Yatırımlar' başlıklı toplantıya Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, New York Ticaret Ataşesi Filiz Köseyener, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, ve BİYOSAD yönetim kurulu üyeleri katıldı. Görüşmelerde Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki yenilikçi ve stratejik yatırımları da ele alındı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, toplantıda projeye destek verdiğini söyledi. Yazal, "New York'ta düzenlenen temaslar kapsamında Biyoteknoloji Vadisi Projesi'ni detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulduk ve proje hakkında son derece olumlu bir izlenim edindik. Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında kaydettiği bu önemli adımı gururla destekliyoruz. Yeni nesil biyoteknolojik yeniliklere ve uluslararası iş birliklerine kapı aralayacak böylesi bir projenin başarısı için destek sağlamaya hazırız" dedi.

'BİYOTEKNOLOJİK YENİLİKLERE VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNE KAPI ARALAYACAK'

Türkiye'nin son yıllarda bilim ve teknoloji alanında kaydettiği ilerlemeye değinen Yazal, "Projenin gelişimi için ABD'deki önemli paydaşlarla verimli görüşmeler yaptık. İmzalanan iş birliği anlaşmaları ve uygulamaya konulacak bilimsel-teknolojik protokoller sayesinde projeye büyük katkı sağlanacak. Bu proje, biyoteknolojik yeniliklere ve uluslararası iş birliklerine kapı aralayacak. Umarım, hem Türk bilim insanları hem de uluslararası araştırmacılar için büyük bir sinerji yaratacak" ifadelerini kullandı.

ABD'deki üniversiteler ve araştırma merkezleri ile yapılan iş birliklerinin yanı sıra, teknoloji firmaları ile geliştirilen ortak projelerin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Yazal, "Özellikle genç bilim insanlarımızın ve araştırmacılarımızın bilgi alışverişinde bulunmaları ve ortak projeleri yürütmeleri için değişim programlarını da içeren protokoller üzerinde çalışmaktayız" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR ÇEKİM MERKEZİ OLACAĞINA İNANIYORUZ'

New York Ticaret Ataşesi Filiz Köseyener de projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Biyoteknoloji Vadisi, stratejik önemini ve Türkiye'nin bu alanda dünya sahnesine çıkacak potansiyelini yakından tanıma fırsatımız oldu. Bu projenin hem yatırımcılar hem de uluslararası iş birlikleri açısından büyük bir çekim merkezi olacağına inanıyoruz. Büyükelçiliğimiz ve ticaret ataşeliğimiz olarak projeyi en iyi şekilde desteklemek ve başarılı olmasına katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer de "Türkiye'nin en önemli vizyon projelerinden birisi olan Biyoteknoloji Vadisi'nin İstanbul Valiliği ve kamu olarak arkasındayız" ifadelerini kullandı.

BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ise Biyoteknoloji Vadisi'nin Türkiye'nin bilimsel ve ekonomik büyümesine ivme kazandıracağını, uluslararası arenada prestij sembolü olarak yerini alacağını belirtti. Dr. Varlıbaş, "Bu bağlamda, uluslararası paydaşlarla yapılan görüşmeler projenin başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji New York Ekonomi Türkiye Eğitim Tuzla

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