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Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı Toplantısı'na Katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temasları kapsamında New York'ta düzenlenen Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı ve burada bir hitapta bulundu.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temasları çerçevesinde Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temaslarını sürdürüyor. Fidan Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak, hitapta bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı Toplantısı'na Katıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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