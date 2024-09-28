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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Astana Platformu Toplantısı'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Astana Platformu Toplantısı'na Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. BM Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı ve Rusya ile İran Dışişleri Bakanları ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

79. BM Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Fidan, toplantıda Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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